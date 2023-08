Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Wichtige Weichenstellung vollzogen:

Während einer Sitzung im Stadthaus am Schürenkamp in Melle-Mitte hat sich die Lokale Aktionsgruppe der LEADER-Region Melle offiziell konstituiert. Zum Vorsitzenden dieses Gremiums wurde Stadtbaurat Florian Schmeing, zur stellvertretenden Vorsitzenden Annika Busch in einem jeweils einstimmigen Votum gewählt. Damit nimmt das LEADER-Projekt weiter an Fahrt auf – und Förderanträge können ab sofort gestellt werden. Für die LEADER-Region Melle stehen in der Förderperiode 2023-2027 insgesamt rund 1.182.000 Euro zur Verfügung.

Der Lokalen Aktionsgruppe gehören neben Florian Schmeing und Annika Busch insgesamt 23 Personen an. Als Wirtschafts- und Sozialpartner sind dieses Ute Werges, Lars Sieckermann, Katja Rasmus, Karl-August Siepelmeyer, David Lindemann, Nina Schengber, Katrin Topalli, Falko Grobe, Meik Kuhr, Christine Schneidermann, Siegfried Hehemann, Annette Twenning und Falko Menzel; als Kommunale Partner zählen zur Lokalen Aktionsgruppe Karin Kattner-Tschorn, Christina Tiemann, Uwe Plaß, Wilhelm Hunting, Michael Weßler, Gerd Boßmann, Alfred Reehuis und Bernd Gieshoidt. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems ist in diesem Gremium mit Heinz-Uwe Bendig vertreten, der eine beratende Funktion innehat, jedoch nicht stimmberechtigt ist.







Die Lokale Aktionsgruppe begleitet fortan die Umsetzung der LEADER-Projekte und entscheidet über die Verwendung der Fördermittel. Außerdem sehen die Planungen die Einrichtung eines Regionalmanagements vor, das den regionalen Entwicklungsprozess koordinieren wird. Nachdem eine erste europaweite Ausschreibung des Regionalmanagements nicht erfolgreich verlaufen ist, da kein wertbares Angebot eingegangen war, wurde inzwischen eine erneute Ausschreibung sei auf den Weg gebracht. Die Angebotsfrist läuft noch bis Ende Juli 2023.







Dass es sich lohnt, im Rahmen der LEADER-Förderung Projekte auf den Weg zu bringen, verdeutlichte der Dezernatsteilleiter des Amtes für Regionalentwicklung Weser-Ems, Heinz-Uwe Bendig. Er wies darauf hin, dass über das aktuelle Programm Vorhaben mit einem Volumen von mindestens 5.000 Euro und maximal 75.000 Euro gefördert werden können. Ein hervorragender Anreiz also, in der LEADER-Region Melle kreative Projektideen zu entwickeln! In diesem Jahr, so der Beschluss der Lokalen Aktionsgruppe, umfasst das auszuschüttende Mittelkontingent maximal 200.000 Euro.







Weitere Informationen zur LEDER-Förderung gibt im Internet auf der Homepage der Stadt Melle unter https://www.melle.info/portal/seiten/leader/-2023-2027-919000928-20301.html.