Punkt 11 Uhr startete die Ortsfeuerwehr in den Tag der offenen Tür mit dem vom Musikverein Georgsmarienhütte musikalisch begleiteten Frühschoppen. Das gute Spätsommerwetter sorgte schnell für ein gut gefülltes Gelände im Erzlager. Bei ganztägig angebotenen Getränken und leckeren Speisen war für jeden etwas dabei.

Bestens angenommen wurde wider Mals das von der Jugendfeuerwehr betreute „Kinderspielparadies“. Die Wasser- und Geschicklichkeitsspiele sorgten für große Begeisterung bei den kleinen und großen Kindern. Auch das Karussell und die Hüpfburg waren stets in Kinderhand.

Am Nachmittag luden die selbstgemachten Kuchen, Torten und das leckere Eis zum Verweilen in der Fahrzeughalle ein. Wie auch in den Vorjahren konnten die Einsatzfahrzeuge und -geräte genau unter die Lupe genommen werden.

Für gute Einblicke in die Einsatzabläufe der Feuerwehr sorgten zwei Vorführungen am Nachmittag:

Zu Beginn rückte die Rüstwageneinheit der Wehr an, um eine Leckage an einem Gefahrguttransporter abzusichern und die Undichtigkeit abzudichten. Hierbei kamen die Einsatzkräfte mit luft- und gasdichten Vollschutzanzügen, sogenannten Chemikalienschutzanzügen (CSA), zum Einsatz.

Abschließend wurde der Brand einer Gartenhütte simuliert. Das Tanklöschfahrzeug rückte an. Zwei Trupps mit je zwei Feuerwehrleuten, ausgestattet mit Atemluftgeräten, löschten das Feuer.

Zusammenfassend freute sich die Feuerwehr über einen rundum gelungenen Tag der offenen Tür. Die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste bestätigen diesen Eindruck. Zum nächsten Tag der offenen Tür lädt die Ortsfeuerwehr am 01.09.2024 ein.

Dieser Text wurde erstellt von:

FF GMHütte / Nico Stöter

Freiwillige Feuerwehr Georgsmarienhütte