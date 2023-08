Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Den Auftakt macht die „Interkulturelle Krabbelgruppe“ ab 25. August unter Leitung von Regina Buller (Rundherum e.V.). Bis 15. Dezember trifft sich die Gruppe immer freitags von 10 bis 11.30 Uhr im Haus Sonnenwinkel. Die Eltern können in diesem Rahmen Kontakte knüpfen und sich über verschiedene Themen austauschen. In den 90 Minuten wird getobt, die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt und gespielt. Regina Buller gibt Tipps bei Fragen, und auch andere Eltern teilen sicherlich gern ihre Erfahrungen. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Ein einmaliger Termin ist „Erste Hilfe am Kind“. Antje Henschel wird Eltern am 2. September von 9 bis 16 Uhr in der Durchführung der richtigen Maßnahmen bei Kindernotfällen schulen. Der Kurs findet ebenfalls im Haus Sonnenwinkel statt und kostet 20 Euro pro Person.



Ein weiterer Serientermin sind die Artgerecht-Treffen mit Lea Lampe. Das kostenfreie Angebot – ab dem 11. September sechs Termine von 9 bis 10.30 Uhr – ist für Schwangere und Babys bis 14 Monate. Die Teilnehmerinnen lernen, unabhängig und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und können sich mit anderen bedürfnisorientierten Müttern austauschen, während die Babys spielen.



Im Anschluss, ab 10.30 Uhr, findet jeweils der Artgerecht-Austausch statt. Ein offener Austausch von bedürfnisorientierten Eltern mit Liedern und Spiel für die Kinder. Es gibt Raum und Zeit für Fragen des Alltags, die jeden beschäftigen und in einem geschützten Rahmen mit Gleichgesinnten besprochen werden. Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren sind willkommen, die Teilnahme ist mit sowie ohne Kind möglich.



Jasmin Arends bietet am 9. September den Selbstbehauptungs- und Resilienzkurs „Starke Kinder“ an. Er findet von 15 bis 16.30 Uhr im Haus Sonnenwinkel statt und kostet 20 Euro pro Eltern-Kind-Paar. Am 11. September folgt noch ein Online-Elternabend über Zoom dazu. Die Referentin wird anhand von Rollenspielen, lustigen Inputs und sportlichen Übungen zeigen, wie sich ein Kind in Konflikten besser behaupten kann, wie es sich bei Provokationen ruhig verhalten kann und wie es seine Gefühle erkennen und in Worte fassen kann. Die Kinder sollten zwischen 5 und 8 Jahre alt sein.



Danach folgt am 13. September ein Elterncafé mit Alina Dammer (Rundherum e.V.). Thema: „Wie kann ich mein Kind begleiten?“ Kinder können in der Autonomiephase sehr herausfordernd sein. Erst sind sie fröhlich und ausgeglichen, im nächsten Augenblick frustriert und wütend. Sie möchten alles selber tun und dann doch wieder nicht. Der Alltag wird zum Kampf, und viele Eltern verzweifeln. In diesem Vortrag erhalten sie Tipps, wie eine liebevolle Begleitung in dieser Phase gelingen kann, wie man klare Grenzen setzt und wie das Kind in seiner Persönlichkeit in dieser wichtigen Entwicklungsphase gestärkt wird.



Über sechs Termine geht die Babymassage ab dem 18. September. Birgit Contzen empfängt die Teilnehmer*innen immer montags um 15 Uhr in der Krippe Charly’s Kinderparadies gegenüber des Haus Sonnenwinkel. Babymassage fördere auf natürliche und zärtliche Weise die gesunde Entwicklung und ergänze die sprachliche Kommunikation zwischen Eltern und ihren Kindern (6. Lebenswoche bis 6. Monat). Handtuch und Babyöl sind mitzubringen. Die Teilnahme kostet 20 Euro.



Um „Baby- und Kleinkinderschlaf in der bedürfnisorientierten Familie“ geht es am 11. November von 18.30 bis 21.45 Uhr im Haus Sonnenwinkel. Der Kinderschlaf bringt viele Familien an ihre Belastungsgrenzen. Wie kann man ein Kind ablegen und sich wegschleichen? Wie bekomme ich mein Kleinkind aus dem Familienbett? Wie kann ich das Durchschlafen beeinflussen? Diese und weitere Fragen werden besprochen. Referentin Lea Lampe sammelt 10 Euro pro Person ein.



Andrea Unfeld nimmt Familien mit auf ein „Tierisch-natürliches Erlebnisangebot“. Treffpunkt am 12. November ist der Rattinghauser Berg. Gemeinsam mit ihren Tieren und ausgestattet mit Laternen möchte sie den Rattinghauser Wald erleuchten, Laternenlieder singen und den Abend bei einem warmen Getränk ausklingen lassen (10 Euro pro Eltern-Kind-Paar).



Im zweiten Halbjahr finden auch einige Online-Elternkurse statt. „Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf unsere Kinder?“ (13. September), „Väter können das doch auch“ (5. Oktober), „Reisen in der Elternzeit“ (28. November), „Kuscheln, Liebe, Doktorspiele – Für eine liebevolle und angemessene Begleitung kindlicher Sexualentwicklung“ (14. September) und „Nicht zu streng – nicht zu eng“ (2. November) lauten die Themen.



Darüber hinaus steht das Begleitete Elterncafé allen interessierten aus der Gemeinde Bad Essen offen. Das kostenlose und zwanglose Angebot findet immer mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr im Haus Sonnenwinkel statt.



Infos zum gesamten Programm gibt es auf www.charlyskinderparadies.de/familienzentrum.

Dieser Text wurde erstellt von:

Familienzentrum Sonnenwinkel

Charly‘s Kinderparadies Sonnenwinkel gGmbH