Sie möchten die Digitale Welt in Begleitung erkunden? Dann ist eine telefonische Begleitung vielleicht eine gute Lösung für Sie. Das sogenannte Digitale Lern-Tandem für Smartphone, Tablet und Computer bietet Ihnen diese Begleitung durch Studierende in einem Modellprojekt kostenlos an.

Neues am Smartphone, Tablet oder Computer lernen und sich sicher im Internet bewegen? Ihnen fehlen vielleicht passende Angebote in Ihrer Nähe oder Sie können diese nur schwer erreichen? Oder besuchen Sie bereits Beratungs- und Schulungsangebote vor Ort, wünschen sich aber zeitlich flexible Beratung zwischen den Terminen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: die digitale Lerntüte und das digitale Lern-Tandem.

Gefördert durch das Verbraucherschutzministerium bietet das Bundesprogramm Digital-Kompass mit der Lerntüte und den digitalen Lern-Tandems eine innovative und kostenfreie Möglichkeit, Ihre digitalen Fertigkeiten zu stärken und zeitlich flexible Soforthilfe bei Fragen zu erhalten. Und das Beste daran: Sie können ganz bequem von zu Hause aus mitmachen.

Sie erhalten eine Lerntüte mit gedruckten Anleitungen und Handreichungen zu beliebten digitalen Themen. Die Tüte hilft, neue Möglichkeiten im eigenen Tempo zu entdecken. Bei Fragen und für Übungen steht Ihnen ein/e Studierende/r zur Seite. Gemeinsam bilden Sie neun Wochen lang ein digitales Lern-Tandem. Telefon, Chat oder Videotelefonat – Sie entscheiden, wie und wann Sie lernen möchten. Präsenzangebote und Kurse sind kein Problem, denn das Digitale Lern-Tandem hilft auch dazwischen.

Ihre Teilnahme am Digitalen Lern-Tandem unterstützt nicht nur Sie, sondern auch die engagierten Studierenden. Sie lernen, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln und sammeln Punkte für ihren Studienabschluss. Mit dabei sind fünf Hochschulstandorte: Vechta, Tübingen, Nürnberg, Göttingen oder Bochum.

Dieser Text wurde erstellt von:

Digital-Kompass Osnabrück - Dagmar Teuber-Montico

KEB - Osnabrück 05413586871 -Träger Digital-Kompass Standorte Osnabrück