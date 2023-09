Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Es ist wieder mal soweit…. Lauffreunde aus dem Bersenbrücker Land und den Nachbarkreisen Cloppenburg und Vechta treffen sich am 09.09.23 im Artlandstadion, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Los geht’s um 14:00 Uhr.

Im Schülerlauf über 2,88 km vom Artlandstadion rund um den Deichsee und zurück zum Stadion geht’s neben den Siegern in den Altersklassen auch um die teilnehmerstärkste Schülermannschaft, die den Wanderpokal für ein Jahr behalten darf. Nicht nur die Veranstalter sind gespannt, wer die meisten Teilnehmer für dieses Event aktivieren kann.

Im vergangenen Jahr konnte Leandro Weltermann-Orccon (Jahrgang 2012) übrigens in fantastischen 11:08 Minuten diesen Lauf für sich entscheiden!

Nach der Siegerehrung des Schülerlaufes fällt um 15.00 Uhr die Startklappe für die weiteren Wettbewerbe. Die Starter der weiteren Wettbewerbe werden schließlich gemeinsam um 15.00 Uhr auf die Strecken rund um das Artlandstadion gehen.

Die Walker und Teilnehmer des Jedermann-Laufes haben eine attraktive 6,4 km lange Runde entlang der Hase und um den Schützenhof vor sich. Die Teilnehmer des Hauptlaufes dürfen sich auf eine abwechslungsreiche 10 km Strecke freuen. Der Streckenrekord hier liegt übrigens bei 46:45 Minuten bei den Frauen (Luise Huy) und 35:29 Minuten bei den Männern (Andreas Böring).



Direkt im Anschluss der Wettbewerbe erfolgt die Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen.



Der Veranstalter weist darauf hin, dass Anmeldungen nur bis zum 07.09.2023 (23:59 Uhr) über www.laufen-os.de möglich sind. Nachmeldendem am Veranstaltungstag selbst können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegen genommen werden.



Ein besonderes Dankeschön sendet der Veranstalter an die Stadtstiftung Quakenbrück, die sich bereit erklärt hat, die Startgebühren für die Quakenbrücker Teilnehmer des Schülerlaufes zu übernehmen. Ein tolles Signal an unsere Nachwuchsläufer!



Der Quakenbrücker SC freut sich über hoffentlich viele Teilnehmer und Besucher, die die Sportler und den Ausrichter bei den Rennen anfeuern und unterstützen.



Weitere Informationen auch unter www.sparkassen-cup.com.

Dieser Text wurde erstellt von:

Martin Portala

Quakenbrücker SC