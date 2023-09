Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die diesjährigen Clubmeisterschaften der Golferinnen und Golfer fanden, wie in allen anderen Clubs auch, am 1. Wochenende im September statt. Bei den Senioren und Damen wurden 2 Runden (Fr/So) gespielt. Die Herren mussten an drei Tagen (Fr-So) antreten.

Bei gutem Wetter und hoher Motivation gingen die Golfenden an den Abschlag. Bei den Senioren setzte sich Michael Wesselmann durch und wurde Clubmeister. Bei den Damen siegte Silke Benning mit 100/101 Schlägen vor Petra David mit 102/105. Bei den Herren zeigten Melvin Ellersiek, Matthias Ehrenbrink und Daniel Wiegers im letzten Flight des Sonntags großes Golf. Während Daniel leicht zurückfiel, waren die beiden anderen zu Beginn der letzten Runde nur 2 Schläge auseinander.

Melvin (75/76) konnte dem Druck von Vorjahressieger Matthias ( 75/78) standhalten, den Angriff kontern und den Vorsprung in Ziel retten. Beide spielten eine gute 85-er Runde. Nach der Siegerehrung wurde von den Golfern die Meisterschaft noch lange gefeiert. Ganz besonders sind zum Schluß Hanne Overmeier und Florian Haurand zu nennen. Sie haben beide erst im letzten Jahr die PE (Platzerlaubnis) erlangt. Hanne gewann den Nettowertung bei den Damen und Florian den 2. Platz, mit nur einem Schlag hinter dem Sieger.

Dieser Text wurde erstellt von:

H.R.

Golfclub Habichtswald