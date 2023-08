Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Leider waren die Läuferinnen und Läufer mit insgesamt 142 Starter in den drei Wettbewerben nach der Sommerpause sehr zurückhalten an die Startlinie diesem Freitagabend in Kettenkamp, jedoch hatte dieses keinen Einfluss auf die hervorragenden Leistungen an diesen Abend.



Um 18 Uhr starteten als zunächst die Schülerinnen und Schüler über die 2,2 km lange Strecke. Als erstes überquerte bei den Schülern Hannes Thye-Moormann vom TuS Bersenbrück in der Zeit von 9:21 Minuten die Ziellinie, ihm folgte Jannik Heitmeyer vom Hagener SV in 9:59 Min. und Emil Bokel vom SV Kettenkamp in 10:11 Min.

Bei den Schülerinnen siegte Kimberly Bienkowska von den Polnischen Adlern Dinklage in der Zeit von 9:31 Min. auf den zweiten Platz lief Ella Güldenpfennig vom TuS Bersenbrück in 10:08 Min. und den dritten Platz sicherte sich Martha Bokeloh vom SV Kettenkamp zeitgleich in 10:08 Min.



Der Startschuss über die 5,1 km und 10,2 km Strecken fiel um 19 Uhr. Bei den Männern siegte beim Jedermannlauf Ricardo Gonzalo Garcia de León von Don Quijote de la Mancha Fuent in 19:15 Min., gefolgt von Mateusz Bienkowski von den Polinschen Adlern Dinklage in 19:21 Min. und Marcel Wilhelm von Gehrde läuft...! in 19:38 Min.

Den ersten Platz bei den Frauen sicherte sich die dreizehnjährige Sara Renze vom TuS Bersenbrück in 24:29 Min. vor Nicole Wilhelm in 27:41 Min. und ihrer Schwester Marie Wilhelm in 29:16 Min. beide von Gehrde läuft...!



Einen ungefährdeten Sieg gab es einmal wieder im 10,2 km Sparkassen Cup Lauf für Andreas Bröring von BW Lohne Leichtathletik in der sehr guten Zeit von 34:44 Min. den zweiten Platz erlief Hendrik Book vom TuS Borgloh in 37:34 Min von Elma Remus von den Bramscher Rumläufern in der Zeit von 28:06 Min.

Auch bei den Frauen lief Lena Brüwer von den Lauffreunden Bippen-Merzen in der Zeit von 42:02 Min. einen ungefährdeten Sieg nach Hause. Auf den zweiten Platz lief Corinna Tappe von den Bramscher Rumläufern in 4:22 Min, dicht gefolgt von der drittplatzierten Corinna Sonneck vom TuS Bersenbrück in 44:30 Min.



Alle Siegerinnen und Sieger sowie die Platzierten erhielten Urkunden und schöne Sachpreise aus den Händen der Organisatoren des Kettenkamper Volkslaufes. Ein großer Dank ging an alle Helferinnen und Helfer sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kettenkamp. Großes Lob kam von allen Aktiven für die Organisation der schönen Laufveranstaltung.

Dieser Text wurde erstellt von:

Franz-Josef Dirkes

Sparkassen Cup