Das erste Tor der Partie erzielten die Gäste aus Melle. Nach deren Treffer dauerte es über drei Minuten bis zum Bramscher Ausgleich. Nach gespielten zehn Minuten hieß es lediglich 3:1 für die Hausherren. Insgesamt eine sehr umkämpfte, aber torarme Anfangsphase mit technischen Fehlern auf beiden Seiten.

Das Bramscher Trainerduo Kai Golchert und Mateusz Chylinski musste mitansehen, wie ihre Akteure in der Offensive viele aussichtsreiche Chancen vergaben. Chylinski dazu: „Wenn wir heute alle Dinger reingemacht hätten, hätten wir am Ende 35 Tore erzielt gehabt.“

Immerhin, die TuS-Defensive stand recht stabil und auch Schlussmann Daniel Kellermeier konnte einige gute Möglichkeiten der Meller vereiteln. Aber auch sein Gegenüber zeigte mehrmals gute Reflexe, sodass zunächst entsprechend wenig Treffer zustande kamen.

Mit einem knappen 11:9 gingen die Hasestädter in die Pause. Im zweiten Durchgang setzte sich die Spielweise zunächst fort. Bramsches Trainerduo wechselte mit zunehmender Spielzeit viel durch, doch die Chancenverwertung verbesserte sich insgesamt kaum. „Wir haben heute 45 Minuten eine gute Defensive gestellt, ich finde es aber schade, dass wir daraus offensiv kaum Kapital schlagen konnten. Heute haben viele Jungs Spielpraxis bekommen, aber eine richtige Lösung für die Offensive hatte keiner parat“, fasste Chylinski später zusammen.



Nach einer kurzen Phase, in der die Bramscher sich etwas absetzen konnten (19:13), schmolz ihr Vorsprung zum Ende der Partie hin so wieder zusammen. Da in den entscheidenden Momenten, in denen das Spiel nochmal hätte kippen könnten, aber immer wieder ein Bramscher Treffer fiel oder eine Parade von Kellermeier den Vorsprung hielt, war der Sieg des TuS-Teams letztlich nie gefährdet. Am Ende stand ein knappes, aber verdientes 24:22.



Chylinski zeigte sich insgesamt zufrieden: „22 Gegentore sind okay, auch wenn es natürlich immer noch Luft nach oben gibt. Wichtig waren vor allem die zwei Punkte, um in die Saison reinzukommen.“



Für den TuS Bramsche spielten: Jonas Grass (6 Tore), Lars Meyer (3), Jan Wendte (3), Alexander Brockmeyer (2), Marc Clausing (2), Marcel Golchert (2), Michel Ortland (2), Maurice Strubbe (2), David Remme (2), Henri Brauer, Yannik Frey, Emil Johann Meer sowie Kai Golchert und Daniel Kellermeier (beide Tor).

Bramscher Handballer