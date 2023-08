Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Herzlich willkommen: Während einer Zusammenkunft im Stadthaus am Schürenkamp in Melle-Mitte hat Bürgermeisterin Jutta Dettmann heute den neuen Stadtrat der Stadt Melle, Lutz Birkemeyer, offiziell begrüßt. Der 47-Jährige war am 5. Juli 2023 vom Rat der Stadt Melle mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt worden. Der gebürtige Borgloher, der mit seiner Familie in Wallenhorst lebt, gilt als ausgewiesener Verwaltungsfachmann, der sich in der Vergangenheit bereits in mehreren verantwortungsvollen Positionen bewährt hat – darunter zuletzt als Erster Gemeinderat der Gemeinde Bohmte.

„Heute ist ein guter Dienstag. Ich freue mich, Dich als neues Mitglied des Verwaltungsvorstandes willkommen heißen zu dürfen, wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner neuen Tätigkeit und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Dir“, sagte die Bürgermeisterin an Birkemeyer gerichtet.

Der Stadtrat selbst dankte der Bürgermeisterin für die freundliche Aufnahme in Melle, um danach festzustellen: „Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Nach einem entspannenden Erholungsurlaub bin ich ausgeruht, hoch motiviert und freue mich auf das, was kommen wird.“