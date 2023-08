Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ihr seid zwischen 12 und 18 Jahren und wollt Beachvolleyball lernen und oder eure Fähigkeiten verbessern? Dann meldet euch für das Campwochenende beim Osnabrücker Sportclub an.



Das Camp beginnt am Samstag und Sonntag um 9.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Um individuell arbeiten zu können, werden für alle Tage Gruppen gebildet. Jede Gruppe hat feste Coaches, sodass das Training auf die Gruppe abgestimmt ist.



Jeder Tag steht unter ein bis zwei inhaltlichen Schwerpunkten. Entsprechend wird am Vormittag beispielsweise an den Grundtechniken und am Nachmittag an der Koordination gearbeitet.



Neben dem Beachvolleyball ist uns vor allem wichtig, dass neue Freundschaften entstehen und voneinander gelernt wird. Aus diesem Grund sind das gemeinsame Warm-up sowie verschiedene Gruppenspiele in den Pausen im Programm integriert.



Ritual eines jeden Camps ist das Abschlussturnier, welches mit allen Teilnehmern gemeinsam organisiert und gespielt wird. Über das gesamte Camp und das Abschlussturnier sind eure Ideen und Wünsche entscheidend für die Gestaltung vom Wochenende.



Alle Trainingseinheiten werden von ausgebildeten Trainern durchgeführt.

Das Beachvolleyballcamp findet bei den vier neuen Beachvolleyballfeldern des Osnabrücker Sportclubs statt (Hiärm-Grupe-Straße 8., 49080 Osnabrück). Die Felder befinden sich neben dem Parkhaus/Tennisfeldern des Vereins.



Das Beachvolleyballcamp ist kostenlos und beinhaltet:



- Mittagessen



- Trinkflaschen



- Individuelle Trainingseinheiten in kleinen Gruppen



- Abschlussturnier mit allen Teilnehmern



- kostenloses Campshirt



Die Anmeldung erfolgt online ( https://time4sports.de/product/osc-beachvolleyball-camp/). Die Zusage für das Camp ist verbindlich, um allen Teilnehmer*innen einen sicheren Platz im Camp zu ermöglichen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Feriencamp Beachvolleyball, 09.09.2023 (09:30) bis 10.09.2023 (16:30) Dion Ueckmann