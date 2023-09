Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Samstag, 9. September, treten die Schützen um 14 Uhr bei der Schützenhalle an, um gemeinsam mit dem Schützenmusikkorps Hartlage-Lulle das Königspaar Marco und Sandra Drees, das Kinderkönigspaar Greta Mehmann mit Finn Unger sowie die Jugendkönigin Lina Sander jeweils mit Gefolge abzuholen und zum Festplatz zu geleiten.

Der scheidende König wird dort das Königsschießen auf Adler eröffnen. Jeder Schütze erhält bei erfolgreichen Abschuss eines Adlerteils eine Anstecknadel.

Ab 20.30 Uhr gibt es bei freiem Eintritt Live Musik mit der Band Colorados und es erfolgt die Proklamation der neuen Majestäten in der Schützenhalle.

Am zweiten Schützenfesttag tritt der Verein um 14.45 Uhr an um die Nachbarvereine aus Ohrte, Hanebeerg-Deichwall, Grafeld und Berge zu empfangen. Der Nachmittag steht im Zeichen des Schießsportes und der Geselligkeit. Für die Kinder steht an beiden Tagen ein Karussell und eine Hüpfburg zur Verfügung.

