Schon zum 48. Mal findet am zweiten Septemberwochenende das Sommerturnier des Reitclub Gut Waldhof auf der Anlage der Familie Frintrop statt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins gibt es nicht nur eine große Jubiläumsfeier für geladene Gäste am Samstagabend, sondern auch einen weiteren Turniertag bei hoffentlich bestem Wetter.

Nicht wie sonst, von Freitag bis Sonntag, sondern schon ab Donnerstag, 7. September, messen sich Reiterinnen und Reiter aus der Region im Dressur- und Springsport. Highlights in diesem Jahr sind die Dressurprüfungen der Klasse M* und S, die am Donnerstag auf dem großen Springplatz stattfinden. Am Freitag und Samstag folgen unter anderem Prüfungen für junge Pferde und die Bezirksmeisterschaften der Mannschaften in Dressur und Springen und die Bezirksmeisterschaften im Springen in der Einzelwertung. Ein Springen der Klasse S* sowie eine Prüfung für die kleinen Nachwuchsreiter runden das sportliche Programm am Sonntag ab.

Der Verein unterstützt in diesem Jahr mit einigen Prüfungen den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück und bittet die Reiterinnen und Reiter ebenfalls um Unterstützung. In vielen Springprüfungen wird es ein extra gekennzeichnetes Hindernis geben. Sollte an diesem Sprung ein Fehler passieren, wird um eine Spende an den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück gebeten. Zuschauer sind an allen Turniertagen herzlich willkommen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Rabea Rauschen

Reitclub Gut Waldhof