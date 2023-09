Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der Oskar Hummel Pokal für die Mannschaft mit den Meisten Punkten ging an das Team vom SV Rheine mit 966 Punkten. Sie haben sich sehr über den mit Gummitierchen gefüllten Pokal gefreut.

Bei den 4x100m Freistil Staffeln konnte sich die 1. Mannschaft vom TSG 07 Burg Gretesch durchsetzen, vor den 1. Mannschaften aus Meppen und Nordhorn, bei den Herren siegte das Team vom SC Glandorf 36 e.V., vor der 1. Mannschaft aus Georgsmarienhütte und Cloppenburg. Die 8x100m Lagen ging an die 1. Mannschaft des SV Georgsmarienhüttes, vor der 1. Mannschaft aus Cloppenburg und dritter wurde die 2. Mannschaft aus Georgsmarienhütte.

Im zweiten Abschnitt konnten sich bei den Damen über 4x100m Lagen das Team vom TV Meppen durchsetzen, vor der 1. und 2. Mannschaft aus Gretesch, bei den Herren siegte die 1. Mannschaft vom SC Glandorf 36 e.V. , vor der 1. und 2. Mannschaft aus Georgsmarienhütte.

Bei den 50m Finales deren Vorläufe im ersten Abschnitt stattfanden, siegte bei den Damen über 50m Schmetterling Ina Gering vom SC Osnabrück 04 in einer Zeit von 0:30,69 vor Kim Burrichter vom Wardenburger SC und Kim Louisa Ewering vom SV Rheine 68 eV. Bei den Herren setzte sich Lukas Licher von Schwarz-Weiß Lienen durch, mit Zeit von 0:31,13, vor Finn Renzenbrink vom TSV Uffeln und Finn Kadi vom SV Georgsmarienhütte. 50m Rücken ging bei den Damen an Kim Burrichter aus Wardenburg mit einer Zeit von 0:33,12 gefolgt von Nea Reinwardt aus Rheine und Sophie Heymann Meppen, bei den Herren holte sich Jan Richtering aus Lingen Gold, mit einer Zeit von 0:31,21, gefolgt von Jan-Henrik Huneke aus Lienen und Tim Gutsche aus Rheine.

Über die 50m Brust sicherte sich, bei den Damen, Ina Gering vom SC Osnabrück 04 ihr zweites Gold, in einer Zeit von 0:30,69, Silber ging an Leonie Roosen und Christin Kamlage beide aus Meppen. Sein zweites Gold über 50m Brust konnte sich Jan Richterin aus Lingen mit einer Zeit von 0:27,76 sicher, gefolgt von Finn Renzenbrink aus Ueffeln und Lutz Beckmann aus Rheine.

Im Letzten Finale über 50m Freistil ging Gold wieder an Ina Gering in einer Zeit von 0:28,75, Silber ging an Kim Burrichter und Bronze an Elisa Remke aus Rheine. Wie Ina Gering holte sich bei den Herren Jan Richtering auch über 50m Freistil sein drittes Gold in einer Zeit von 0:27,76 ab, Silber ging an Finn Renzenbrink und Bronze an Lutz Beckmann.

Wir konnten die Veranstaltung wie geplant durchführen, mit 9 Uhr Einlass und Einschwimmen. Der erste Start war gegen 9:45 Uhr im Wasser und gegen 17 Uhr startete der letzte Lauf. Damit konnte die Veranstaltung knapp 1,5h vor dem errechneten Ende beendet werden. Von den anderen Vereinen haben wir teilweise schon Feedback bekommen dass sie nächstes Jahr auch wieder antreten wollen und wir hoffen sie dann auch bei der 21. Auflage des Teutoburger Wald-Schwimmfest voraussichtlich am 8. September 2024 wieder begrüßen zu dürfen.



Weitere Bilder, Protokolle und Ergebnisse auf unserer Homepage unter: https://sv-georgsmarienhuette.de/

Dieser Text wurde erstellt von:

Florian Grafe

Schwimmverein Georgsmarienhütte 1957 e.V.