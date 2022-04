Bekommen engagierte Menschen in Wietmarschen bald einen Bonus bei der Vergabe von Baugrundstücken? Die Politik will das Thema nun konkret angehen. FOTO: Ludger Jungeblut Nach Kritik von Bauwilligen Vergabe von Bauplätzen soll in Wietmarschen neu geregelt werden Von Ludger Jungeblut | 01.04.2022, 16:43 Uhr

In das Thema Vergaberichtlinien für Bauplätze in der Gemeinde Wietmarschen kommt Bewegung. Die CDU-Mehrheit im Rat will im Mai Änderungsvorschläge erarbeiten. Die anderen Parteien wollen mitziehen.