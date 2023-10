Für drei volle Tage Fahrbahn wird saniert: Westring in Lohne muss voll gesperrt werden Von Jana Probst | 18.10.2023, 11:24 Uhr Von der Kreuzung Hermelingdiek bis zum Kreisverkehr Schwartenpohler Straße/Alter Diek wird der Westring in Lohne in der kommenden Woche voll gesperrt. Foto: Jana Probst up-down up-down

Autofahrer und Radler müssen in der kommenden Woche in Lohne Umwege in Kauf nehmen: Der Straßenbelag auf dem Westring (K 33) muss ausgebessert werden. Deshalb wird ein Teilstück der Straße gesperrt.