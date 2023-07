Nach der Automatensprengung in der Sparkasse Wietmarschen bleibt die Filiale vorerst geschlossen. Foto: Henrik Hille up-down up-down Rathaus-Nebenstelle wieder geöffnet Wietmarschen: Bankautomatensprenger erbeuten mehr als 100.000 Euro Von Andre Berends | 18.07.2023, 17:01 Uhr

Die Automatensprenger, die in der vergangenen Woche in der Sparkasse Wietmarschen zugeschlagen haben, haben eine Beute in Höhe von 113.525 Euro gemacht. Das hat die Polizei mitgeteilt.