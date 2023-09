Wohnungen sind fertig Einzugstermin von Ukraine-Flüchtlingen in Wietmarschen steht fest Von Thomas Pertz | 20.09.2023, 16:57 Uhr Stellten die Wohnungen für geflüchtete Menschen vor (von links): Elisabeth Klaus, für die Unterbringung von Geflüchteten in Wietmarschen zuständig, Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Fünf neue Wohnungen für Flüchtlinge sind auf dem früheren Bauhofgelände an der Füchtenfelder Straße in Wietmarschen entstanden. Die Unterkünfte erhalten eine neue Adresse, die viel mit der Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine zu tun hat.