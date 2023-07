Die Arbeit an der Drehmaschine macht Vera Diesel viel Spaß. Wenn gerade kein Foto gemacht wird, trägt sie natürlich auch entsprechende Arbeitskleidung. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Betrieb läuft neben Vollzeitjob Vera Diesel hat in Wietmarschen Zerspanungsbetrieb gegründet Von Sebastian Hamel | 20.07.2023, 11:17 Uhr

Vor dreieinhalb Jahren haben sich Vera Diesel und ihr Mann Florian mit der Firma VDZ Zerspanungstechnik selbstständig gemacht. Dass die 35-Jährige in ihrem Betrieb mit Sitz in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim nicht nur für Büroaufgaben zuständig ist, sondern auch die Maschinen bedient, scheint im Jahr 2023 noch keine Selbstverständlichkeit zu sein – zumindest, wenn es nach den Reaktionen mancher Kunden geht.