Zehn Punkte beträgt der Vorsprung der Lohner derzeit auf den 13. Tabellenplatz – ein ordentliches Polster, auf dem sich Stricker aber nicht ausruhen will. „Wir werden die Zügel noch einmal anziehen“, betonte der Union-Coach vor dem Trainingsstart, „meine Mannschaft braucht den ständigen Druck. Manche glauben, sie wären schon auf dem Olymp.“

Zwar ist die Punkteausbeute mit 29 Zählern (8 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen) beachtlich, allerdings wäre noch mehr drin gewesen für den Aufsteiger. Bei der 2:3-Niederlage gegen VfB Oldenburg II fehlte bei der Aufholjagd nach 0:3-Rückstand einfach das Glück. Ärgerlicher waren da die Heimpleiten gegen BW Hollage (0:3) und SV Bad Bentheim. Die Unentschieden gegen Viktoria Georgsmarienhütte oder den SV Wilhelmshaven II sind als völlig überflüssig zu bewerten.

Vom Einsatzwillen kann Stricker seinem Team keinen Vorwurf machen. Es fehlt dem Team augenscheinlich an der nötigen Cleverness. „Uns fehlt in einigen Situationen die Gedankenschnelle“, gibt Stricker zu. Spielerisch und kämpferisch können die Grafschafter in der Landesliga mithalten – das haben sie durch die Siege über den SC Melle, SV Bad Rothenfelde oder den TuS Pewsum mehrfach unter Beweis gestellt. Gegen die Teams, die vor ihnen in der Tabelle stehen, verloren die Lohner nur gegen den VfB Oldenburg II. „Wenn es bei uns ans Rollen kommt, können wir jeden schlagen“, betont Stricker. Das bedeutet im Umkehrschluss: Läuft es nicht, muss sich Lohne auch gegen die Abstiegskandidaten für jeden Zähler lange strecken.

Es fehlt im Team ein Schlitzohr, das mit allen Wassern gewaschen ist. Zwar brachte Manuel Wittmoser reichlich Erfahrung mit, als Innenverteidiger kann er aber nicht überall sein. Trotzdem ist der schussgewaltige Neuzugang, der vom SV Holthausen/Biene kam, die erwartete Verstärkung. Das gilt – nach leichten Anlaufschwierigkeiten – für seinen Biener Ex-Kollegen Patrick Foppe. Die positive Überraschung der Hinrunde ist Klaus Lammers, der vom SV Groß Hesepe kam. „Wie der sich entwickelt hat, ist sagenhaft“, lobt Stricker den hünenhaften Mittelfeldspieler, der vier Tore erzielte. Auf nur einen Treffer mehr brachte es Patrick Humbert, doch Stricker nimmt seinen jungen Angreifer in Schutz. Als einzige Sturmspitze rackerte er viel und war spätestens nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christopher Kliemt Alleinunterhalter in der Offensive. So ließen zum Ende der Hinrunde merklich die Kräfte nach. Das war auch bei Rechtsverteidiger Florian Kamp festzustellen, der stark in die Saison gestartet war.