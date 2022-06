„Die Euphorie ist groß“, sagt Fußballobmann Klemens Menger, der deshalb zum Ligastart am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Bad Rothenfelde „auf 600 bis 800 Zuschauer“ hofft. Weil Vorwärts Nordhorn wegen der Union-Sportwoche auf das Heimrecht verzichtet, steigt auch die zweite Runde des Bezirkspokals in Lohne (Mi., 19 Uhr). „Das ist eine super Sache“, bedankt sich Menger beim Gegner. Getauscht hat das Heimrecht der VfB Oldenburg II, der deshalb zum Ende der Sportwoche am Sonntag, 14. August, um 15 Uhr in Lohne gastiert. Zum Abschluss der Heimspielwochen gibt der VfL Oldenburg seine Visitenkarte ab (Samstag, 20. August, 16.30 Uhr).

Sportlich hängen die Trauben allerdings bereits am Sonntag hoch. „Rothenfelde hat aufgerüstet, wir haben Riesenrespekt“, sagt Menger. „Das wird eine ganz schwere Kiste, nicht zu verlieren.“