Erheblicher Sachschaden entstand bei der Sprengung des Geldautomaten in der Sparkasse in Wietmarschen. Foto: NWM-TV up-down up-down Detonation in Morgenstunden Unbekannte sprengen Geldautomaten in Sparkasse in Wietmarschen Von Thomas Pertz | 11.07.2023, 07:02 Uhr

Unbekannte Täter haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden den Geldautomaten der Sparkasse am Markt in Wietmarschen aufgesprengt.