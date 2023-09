Es ist ein Straßenabschnitt auf der Landesstraße 67 in Wietmarschen, auf dem gerne schnell gefahren wird: Nach dem Ortsschild in Richtung Dalum, etwa auf Höhe der Gaststätte Quaink und dem Abzweig der Füchtenfelder Straße, darf man direkt auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Viele scheinen sich aber schon vorher nicht an die noch geltenden 50 km/h zu halten.

In dem Bereich befinden sich unter anderem die Zufahrt zur Wietmarscher Feuerwehr sowie mehrere Straßeneinmündungen zu Wohngebieten. Deshalb hat die CDU-Fraktion kürzlich im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Verkehr in Wietmarschen per Antrag die Idee eingebracht, an dieser Stelle die Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde zu begrenzen.

CDU will Tempo 70

Es soll ein entsprechender Antrag an den Landkreis gestellt werden. Das geschähe nicht zum ersten Mal: Zuletzt wurde ein solches Gesuch vor rund zehn Jahren abgelehnt. Manfred Wellen, Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen, betont aber, dass sich die Voraussetzungen und damit die Chancen auf Erfolg bei der zuständigen Behörde seit dem letzten Mal geändert hätten: „Der Verkehr dort hat zugenommen, insbesondere aber der Querverkehr aus den dort einmündenden Straßen“, sagt er.

Er spielt damit beispielsweise auf den „Schoolpatt“, die „Lohnerbrucher Straße“ und die Straße „Zum Wirkrieg“ an. „Trotzdem gibt es gesetzliche Vorgaben, an die sich eine Straßenverkehrsbehörde halten muss“, meint Wellen.

Zustummg im Ausschuss

Zustimmung kommt von den Vertretern der Gruppe SPD/Grüne im Ausschuss: „Wir begrüßen den Antrag und gehen davon aus, dass sich durch das neue Baugebiet Rosen an dieser Stelle noch mehr Verkehr entwickeln wird, sodass eine Geschwindigkeitsreduzierung – insbesondere auch mit Blick darauf, dass sich in der Nähe eine Grundschule befindet – Sinn ergebe“, kommentiert André Olthoff von den Sozialdemokraten.

Nach dem geschlossenen Votum des Ausschusses wird sich nun die Gemeindeverwaltung um einen entsprechenden Antrag an den Landkreis kümmern. Ausgang: ungewiss.