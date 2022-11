Beim Bau künftiger Mietwohnungen in der Gemeinde Wietmarschen sollten nach Ansicht der Ratsgruppe SPD/Grüne eine bestimmte Anzahl preisgünstig angeboten werden, sodass auch Personen mit schmalem Geldbeutel zum Zuge kommen können. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Vorgabe für Investoren SPD und Grüne fordern preisgünstige Mietwohnungen in Wietmarschen Von Ludger Jungeblut | 23.11.2022, 19:51 Uhr

Bezahlbare Wohnungen sollen in neuen Baugebieten in Wietmarschen zur Pflicht werden. Darauf drängt die Ratsgruppe SPD/Grüne und will das in den Bebauungsplänen festschreiben lassen.