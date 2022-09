Drei weitere moderne Sirenen sollen in den Ortsteilen Lohne und Füchtenfeld der Gemeinde Wietmarschen aufgestellt werden. Das Foto zeigt eine Anlage in Höhe der Sportplätze im Ortsteil Wietmarschen, die im Jahr 2021 installiert wurde. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Auch Anlage für Füchtenfeld Ende 2022 zwei neue Sirenen für Wietmarschen-Lohne Von Ludger Jungeblut | 21.09.2022, 17:04 Uhr

Ende 2022 werden drei weitere moderne Sirenen in der Gemeinde Wietmarschen in Betrieb genommen, davon zwei in Lohne und eine in Füchtenfeld.