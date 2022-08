Zu schwer werden die Schweine in den Betrieben, die in der Sperrzone rund um Emsbüren angesiedelt sind. Dort war die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. FOTO: Lars Klemmer up-down up-down Ministerin Otte-Kinast in Lohne Schweinepest: Große Schlachthöfe „lassen Landwirte im Stich“ Von Ludger Jungeblut | 17.08.2022, 16:49 Uhr

Der Schweinepest-Ausbruch in Emsbüren bringt Landwirte in Existenznot. In der Sperrzone ließ sich die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast nun von deren Sorgen berichten - und übte harsche Kritik an den Schlachthof-Riesen Vion, Westfleisch und Tönnies.