Sicherheit bei Schuss gewinnen sollen sowohl Jäger als auch Polizisten in der Raumschießanlage in Wietmarschen. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down Schießnachweis für Jagd Jäger und Polizisten üben das Schießen an der A31 in Lohne Von Carl Hesebeck | 28.02.2023, 07:10 Uhr

Seit zwei Jahren können Jäger die neue Raumschießanlage (RSA) an der A31 in Wietmarschen-Lohne nutzen. Wie wird die modernste Anlage dieser Art in Norddeutschland angenommen?