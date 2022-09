Der 71 Jahre alte Pedelec-Fahrer war in Richtung B213 unterwegs, als er an einer Kreuzung von einem Auto erfasst wurde. (Symbolfoto) Foto: NWM-TV up-down up-down Unglück am Westring Pedelec-Fahrer bei Unfall in Wietmarschen schwer verletzt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.09.2022, 07:21 Uhr

Ein 71 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Samstag bei einem Unfall am Westring in Wietmarschen schwer verletzt worden.