Pastor Paul Berbers wechselt zum 1. September 2022 in den Ruhestand. Neun Jahre wirkte er in der Pfarreiengemeinschaft St. Johannes Apostel Wietmarschen/St. Antonius Abt Lohne. FOTO: Ludger Jungeblut up-down up-down Abschied von Wietmarschen Pastor Paul Berbers empfiehlt der Kirche mehr Spiritualität Von Ludger Jungeblut | 24.08.2022, 15:47 Uhr

Paul Berbers hat immer in den Kontakt zu den Gläubigen in Wietmarschen und Lohne gesucht. Zum 1. September wechselt der 69-Jährige in den Ruhestand. Viele werden ihn schmerzlich vermissen.