Zweimal zu null spielte Union Lohne (rechts Daniel Kerlin, links Simon Lampen) in Spelle – vorne und hinten: Am Sonntag kommt Germania Leer. FOTO: Doris Leißing „Nicht blind nach vorne" Union Lohne empfängt auswärts noch sieglosen Aufsteiger Germania Leer 05.10.2012, 14:57 Uhr

Zwei Gesichter zeigten die Fußballer des SV Union Lohne bislang in dieser Landesligaspielzeit. Zu Saisonbeginn angesichts von vier Niederlagen am Stück eine eher hässliche Fratze, mittlerweile sind die Mienen nach sechs Partien ohne Niederlage wieder deutlich aufgehellt. Am Sonntag soll die Erfolgsserie im Heimspiel gegen Aufsteiger VfL Germania Leer ausgebaut werden. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.