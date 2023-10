Energie kommt vom eigenen Dach Neuer Ladepark für E-Autos an der Raiffeisen-Tankstelle in Lohne Von Julia Mausch | 13.10.2023, 12:17 Uhr Ein Ladepark entsteht an der Raiffeisen-Tankstelle in Wietmarschen-Lohne. Foto: Greenflash up-down up-down

Ein Ladepark für Elektroautos entsteht aktuell an der Raiffeisen-Tankstelle in Wietmarschen-Lohne. Die Energie dazu kommt vom eigenen Dach der Tankstelle an der A31.