Großen Wert wurde auf die Optik des Raumes gelegt. FOTO: Yvolve Konsole, Brettspiele, Tabletop Zocken auf 200 Quadratmetern: Firma Yvolve eröffnet Play-Area in Lohne Von Sebastian Hamel | 03.04.2022, 12:26 Uhr

Du spielst gerne, egal ob am Tisch oder an der Konsole? Dann gibt es jede Menge Platz zum „Austoben“ nahe der A31 in Lohne: Die Firma Yvolve hat ihren Nerd-Store und ihre Play-Area eröffnet.