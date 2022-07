Die Gemeinde Wietmarschen möchte den Wohnungsbau fördern. FOTO: Armin Weigel/dpa (Symbolbild) up-down up-down In Füchtenfeld und Lohne Nachverdichtung und neues Baugebiet in Wietmarschen beschlossen Von Wilfried Roggendorf | 14.07.2022, 12:09 Uhr

Der Bauboom ist trotz Krisen in der Gemeinde Wietmarschen ungebrochen. Dem hat der Gemeinderat jetzt Rechnung getragen: In seiner jüngsten Sitzung hat er Möglichkeiten der Nachverdichtung in Füchtenfeld ebenso wie ein neues Baugebiet in Lohne beschlossen.