In einer Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und Verkehrsausschusses sowie des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses im Lohner Rathaus wurde bekannt, dass die CDU am Montag, 3. Juni, um 19.30 Uhr zu einer Bürgerversammlung in die Mehrzweckhalle einlädt. Als Referenten werden Bürgermeister Alfons Eling und der Geschäftsführer des Nordhorner Planungsbüros Lindschulte, Reiner Koopmann, erwartet.