Unbekannte haben Spielgeräte auf diesem Spielplatz in Lohne mit Hakenkreuzen beschmiert. Foto: Polizei Lingen up-down up-down Staatsschutz ermittelt Spielgeräte auf Spielplatz in Lohne mit Hakenkreuzen beschmiert Von Christian Belling | 24.03.2023, 10:08 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter zwei Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Straße „Immenhof“ in Lohne großflächig mit jeweils einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe beschmiert.