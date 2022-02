Durch ein missglücktes Wendemanövers eines Lkw-Fahrers ist dieser Lkw am Montagmorgen auf der Benzstraße in Wietmarschen-Lohne in einen Graben gerutscht. Unter dem Auflieger fing es an zu brennen. Der Fahrer konnte das Feuer selbst löschen.

FOTO: Ludger Jungeblut