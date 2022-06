Lohne spielte von Beginn an ohne Respekt gegen das hoch gehandelte Gästeteam auf und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase des Spiels Chancen. Verdienter Lohn war die 1:0-Führung in der 13. Minute durch Lucas Pieper. Danach kam Melle, das ebenfalls nie aufsteckte, etwas besser ins Spiel. Der zuvor in einigen Szenen unsichere Lohner Keeper Tim Meiners verhinderte in der 30. Minute mit einer Glanzparade den Meller Ausgleich. Keine Chance hatte hingegen der Torwart der Gäste in der 37. Minute: Per Kopfball erhöhte Klaus Lammers nach einer Ecke auf 2:0.