„Gemessen an den vollmundigen Ankündigungen des Verkehrsministers, das mehr in die Infrastruktur und deren Erhalt gesteckt werden müsse, ist das Ergebnis der Beratungen zum Haushalt 2014 vor allem im Bereich der Verkehrsinfrastruktur mehr als enttäuschend“, erklärte Hilbers in einer Pressemitteilung.