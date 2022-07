Über Stunden dauerte der Löscheinsatz uin Wietmarschen. FOTO: Henrik Hille/ev1.tv up-down up-down Keine Verletzten am Samstagabend Scheune in Wietmarschen brennt zum Teil ab Von PM. | 13.01.2013, 11:46 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagabend an der Lohnerbrucher Straße in Wietmarschen eine Scheune zum Teil in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100000 Euro.