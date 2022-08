Die Feuerwehr musste einen Pkw löschen, der in Lohnerbruch komplett ausgebrannt ist. FOTO: dpa (Symbolbild) up-down up-down Kein Personenschaden Ein Pkw brennt in Lohnerbruch komplett aus Von Wilfried Roggendorf | 22.08.2022, 17:12 Uhr

In Lohnerbruch in der Gemeinde Wietmarschen ist am Montag, 22. August, ein Pkw komplett ausgebrannt.