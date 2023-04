Am Freizeitsee Lohne sind Hunde verboten. Gastronom Sami Taha möchte, dass das geändert wird. Foto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Kunden beschweren sich Hunde am Freizeitsee Lohne verboten: R-Café-Chef möchte Lockerung Von Julia Mausch | 13.04.2023, 15:59 Uhr

Am Freizeitsee in Lohne sind Hunde nicht gerne gesehen - sie sind verboten. R-Café-Gastronom Sami Taha möchte das ändern: Dafür will er Geld in die Hand nehmen.