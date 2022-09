Beim Herbstmarkt in Nödike im Jahr 2019 hielt Regen viele von einem Besuch ab. Am Wochenende hoffen die Veranstalter auf besseres Wetter. Archivfoto: Martin Reinholz up-down up-down Am 24. und 25. September Herbstmarkt Nödike mit größtem Floh- und Trödelmarkt der Region Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.09.2022, 07:59 Uhr

Nach der Corona-bedingten Pause findet am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, in Meppen-Nödike wieder der Herbstmarkt statt. Auf die vielen tausend Besucher wartet unter anderem der größte Floh- und Trödelmarkt in der Region.