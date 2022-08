Im Auftrag der Gemeinde Wietmarschen ist die örtliche Kolpingwerkstatt im Bereich Grünpflege aktiv. Am Freitag waren die Mitarbeiter Torben Witte (links) und Felix Przybilski an der Feldstraße im Ortsteil Lohne im Einsatz. Der stellvertretende Leiter der Kolpingwerkstatt Wietmarschen, Berthold Ferlemann, ist stolz auf seine Kollegen wegen deren Engagement in der großen Hitze.

FOTO: Ludger Jungeblut