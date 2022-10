Erlaubt sind derzeit auf der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne 100 km/h. Das ist viel zu schnell, meinen der Planungs- Bau- und Umweltausschuss sowie die Verwaltung. Sie fordern deshalb den Landkreis Grafschaft Bentheim dazu auf, ein Tempolimit von 50 km/h anzuordnen. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Landkreis muss entscheiden Gefährliche Straße in Lohne: Wann kommt Tempo 50 am Freizeitsee? Von Sascha Vennemann | 12.10.2022, 08:13 Uhr

Neuer Versuch: Die Gemeinde Wietmarschen will vom Landkreis Grafschaft Bentheim erneut prüfen lassen, ob die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an der Fledderstraße in Lohne auf 50 Kilometer in der Stunde reduziert werden kann. Bislang sind dort 100 km/h erlaubt.