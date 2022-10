Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Freitagnachmittag beim Feuerwehrhaus in Wietmarschen-Lohne. Zwei Männer, die Arbeiten an einem Funkturm (rechts) in 32 Meter Höhe verrichteten, mussten wegen eines technischen Defektes des Steigers zunächst oben bleiben. Mithilfe einer Hubrettungsbühne der Feuerwehr Feuerwehr gelangten sie wieder nach unten. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Technischer Defekt Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Lohne: Männer in 32 Meter Höhe eingeschlossen Von Ludger Jungeblut | 08.10.2022, 12:40 Uhr

Die Ortsfeuerwehr Lohne in der Gemeinde Wietmarschen ist am Freitagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Auf dem Parkplatz des Feuerwehrhauses an der Franz-Josef-Straße saßen zwei Männer fest, die in 32 Meter Höhe in einem Korb Arbeiten an einem Funkturm verrichteten.