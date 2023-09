Bäume bilden neue Rinde Dem Rätsel auf der Spur: Woher kommen Schäden an Eichen in Lohne? Von Carl Hesebeck | 04.09.2023, 18:10 Uhr Die Bäume versuchen, die Wunden wieder mit Rinde und Holz zu verschließen. Das dauert mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down

Ein Naturphänomen ist in Südlohne in Wietmarschen zu beobachten: Eichen weisen dort Schäden an der Rinde auf, die sie versuchen zu schließen - ein jahrelanger Heilungsprozess. War es der Hagel, ein Pilz oder die Trockenheit? Nun hat sich ein Experte damit befasst.