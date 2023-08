Die Bundesstraße 213 bei Lohne ist in die Jahre gekommen und wird seit Ende Mai zwischen der Kreuzung von B213, Lanz- und Planckstraße über die Autobahnanschlussstelle Lingen (A31) hinweg bis zur Kreuzung von B213, Poststraße und Hammweg auf einer Länge von 2,6 Kilometern grunderneuert.

B213, Radweg und Bushaltestellen werden erneuert

Neben der Fahrbahn wird auch der entlang der B213 verlaufende Radweg erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Aktuell laufen die Bauarbeiten unter Vollsperrung und der gesamte Verkehr wird dafür mitten durch Lohne umgeleitet.

Umleitung sorgt für viele Staus

Das sorgt für Probleme und häufige Staus im Ort. Denn die B213 ist eine viel befahrene Straße. Wietmarschens Bauamtsleiter Jörg Peters schätzt, dass die Bundesstraße vor der Sanierung täglich rund 16.000 Fahrzeuge befuhren: „Viele Ortskundige umfahren die Baustelle weiträumig oder nutzen eine andere Strecke. Die Umleitungsstrecke mitten durch den Ort wird aber sicher täglich immer noch von rund 10.000 Fahrzeugen genutzt.“

Das Nadelöhr der Umleitungsstrecke durch Lohne: Der Mini-Kreisel Baierort - Haupt- und Lohner Straße. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und die stauen sich vor allem am Mini-Kreisel, wo die Straße Baierort sowie die Haupt- und die Lohner Straße aufeinander treffen. „Das ist unser Nadelöhr“, erklärt Baufachmann Peters. Daher wird der Verkehr an dieser Stelle in der Umleitungsphase auch durch eine Ampel geregelt. „Die ist nicht unbedingt zur besseren Ableitung des Autoverkehrs aufgestellt worden“, erläutert Peters. „Sie sorgt aber dafür, dass von der Hauptstraße kommende Fußgänger und Radfahrer in Stauphasen überhaupt die Lohner Straße überqueren können.“

Ampel und Tempo 30 im Ort

Zudem gilt in dem Bereich inzwischen Tempo 30. Wobei das dort aufgestellte Geschwindigkeitskontrollsystem aktuell auch bei Tempo 49 noch zustimmend lächelt. „Dies werden wir aber in Kürze ändern“, versichert Peters, dem die noch nicht aktualisierte Tempoeinstellung nach seinem Urlaub direkt aufgefallen ist.

Noch wird man am Ortseingang von Lohne mit einem Baustellenschild und Tempo 30 „begrüßt“. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach derzeitigem Stand soll die Sanierung der B213 laut einem Sprecher des für die Sanierung zuständigen Geschäftsbereichs Lingen der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr fristgerecht Ende August abgeschlossen und die Umleitung damit aufgehoben werden können. In diesem Zusammenhang lobt Bauamtsleiter Peters auch die Zusammenarbeit mit der Landesbehörde: „Wir haben gemeinsam viel dafür tun können, um die Zeit der Vollsperrung möglichst gering zu halten.“

Baukosten von zwei Millionen Euro trägt der Bund

So sind zum Beispiel aus zunächst geplanten drei Bauabschnitten zwei geworden. Die Kosten von rund zwei Millionen Euro trägt als Träger der Straße der Bund.

Ende August soll die A31 aus Richtung Lingen über die B213 wieder direkt erreichbar sein. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bereits 2024 wird es in Lohne aber bereits wieder zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen - soll doch im kommenden Jahr die Hauptstraße saniert und in diesem Zusammenhang auch gleich ein größerer und dem heutigen Bedarf angepasster Regenwasserkanal eingebaut werden. „Jede Verbesserung ist zuvor halt mit einer Phase mit Einschränkungen verbunden“, erklärt Peters.