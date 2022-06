Der Bau der Mensa im Schulzentrum Lohne liegt nicht mehr im Zeitplan, weil die Fensterbaufirma nach Auskunft des Bürgermeisters in Verzug ist. „Wir hoffen dennoch, dass die Gesamtarbeiten bis zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 fertiggestellt sind“, betonte Eling.

Neue Kinderkrippe

Ein Thema war auch der Umbau des Kindergartens St. Johannes in Wietmarschen. Der Umbau von zwei Regelgruppenräumen zu einer Kinderkrippe mit Nebenräumen komme planmäßig voran, hieß es.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, hat der Verwaltungsausschuss in einer Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren für den Bau einer 380-kV-Höchststromleitung der Vorzugstrasse 8 zugestimmt. Die alternativ geprüften Trassen entlang der A 31 und westlich von Lohne seien deutlich abgelehnt worden.

Ausgesprochen positiv verlaufe die Entwicklung der Fotovoltaikanlagen auf den beiden Lärmschutzwänden an der B 213, nannte der Bürgermeister konkrete Zahlen. So liege das Ergebnis „Wilhelmstraße“ mit 36293 Euro über der Prognose (34828 Euro). Die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage auf der Lärmschutzwand „Rükel“ sei wegen der nicht ganz idealen Lage und wegen der zwischenzeitlich erfolgten Reduzierung mit 25942 Euro deutlich geringer, liege aber dennoch erheblich über der Prognose. „Es war eine sinnvolle Investition der Gemeinde Wietmarschen in die erneuerbaren Energien“, zog Bürgermeister Alfons Eling ein positives Fazit für beide Projekte.

Deutliche Verjüngung

Der Gemeindewahlausschuss wurde neu besetzt und hat eine deutliche Verjüngung erfahren. Den Parteien wurde im Vorfeld Gelegenheit gegeben, Vorschläge zu unterbreiten. „Von diesem Vorschlagsrecht hat jedoch nur die Junge Union Gebrauch gemacht“, merkte der Bürgermeister kritisch an. Der Gemeindewahlausschuss setzt sich demnach wie folgt zusammen (in Klammern die Vertreter): Vorsitzender Bürgermeister Alfons Eling (Martin Osseforth), Matthias Brink (Markus Assiens); Johannes Krieger (Thomas Berndzen); Monika Heubaum (Annette Backherms); Mathias Bruns (Hans Brümmer); Michael Peters (Bernhard Möddel jun.); Peter Hantke (Burkhard Jeurink). Die erste Sitzung findet am 28. Juli statt.