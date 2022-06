Wird der Schafweg in Lohne zwischen der Hauptstraße und der Lohner Straße als Fahrradstraße ausgewiesen? Das kann sich die CDU gut vorstellen. FOTO: Ludger Jungeblut Radschnellweg nach Lingen? Bessere Radwege in Wietmarschen: CDU will mehr als nur Sanierung Von Ludger Jungeblut | 15.06.2022, 15:27 Uhr

Mehr attraktive Radwege in Wietmarschen: Dieses Ziel will die CDU-Fraktion durch ein Konzept verwirklichen. Ein Ansatz: Radschnellwege - auch in die benachbarten Städte und Gemeinden.