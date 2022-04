Der 59-jährige Berbers war lange Zeit als Gefängnisseelsorger in Ter Apel tätig und gehörte früher zu den Altkatholiken . Diese hatten sich nach dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1870 gebildet. Sie lehnen die Unfehlbarkeit des Papstes ab. Seit Ende der 1990er-Jahre gehört Berbers nicht mehr zu den Altkatholiken.

Der neue Pastor für die Pfarreiengemeinschaft, die am 25. August in Lohne feierlich gegründet werden soll, wird zwar in Lohne wohnen, aber nicht im Pfarrhaus. Pfarrer Gerhard Voßhage, der auch Dechant für die Grafschaft ist, berichtete von Überlegungen, das alte Pfarrhaus abzureißen, weil der Sanierungsbedarf zu hoch sei. Stattdessen soll auf dem Grundstück ein Neubau entstehen. Gleichzeitig soll dem Raumbedarf der benachbarten Sozialstation Rechnung getragen werden. Eine endgültige Entscheidung über die Pläne ist offensichtlich noch nicht gefallen. Voßhage sprach von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“. Für die Realisierung der Pläne ist das Jahr 2015 ins Auge gefasst worden. Bis dahin wird Paul Berbers eine andere Wohnung in Lohne beziehen.

Neben der Seelsorge in der künftigen Pfarreiengemeinschaft, zu der etwa 8000 Christen gehören werden, wird Berbers möglicherweise laute Töne von sich geben. „Ich singe gern“, lautet die Antwort auf die Frage nach seinen Hobbys. Derzeit ist er Mitglied von zwei Chören.

Voßhage geht davon aus, dass das Miteinander in der künftigen Pfarreiengemeinschaft reibungslos verläuft. Die Aufgabenverteilung der Geistlichen und Funktionsträger soll im Team erfolgen, zu dem auch zwei Diakone, ein Gemeinderefent und eine Assistentin gehören.