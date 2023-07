Freie Fahrt auf die Autobahn in Lohne: Die A31-Auffahrt ist wieder frei. Foto: Henrik Hille up-down up-down Weiter Baustelle auf B213 A31-Abfahrt Lingen wieder freigegeben Von Henrik Hille | 25.07.2023, 11:26 Uhr

Die Anschlussstelle Lingen zur Autobahn 31 in Lohne ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Am Montag wurden die Absperrbaken an dieser Stelle auf der B213 entfernt.